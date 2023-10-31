سوق دبي المالي يعقد شراكة مع «تواصل» لتوفير البيانات للمستخدمين

أعلن سوق دبي المالي عن شراكة استراتيجية مع «تواصل»، بهدف تقديم بيانات شاملة ومباشرة من سوق دبي المالي للمستخدمين، ما يعمل على تحسين وصول المستخدمين للمعلومات بشكل كبير ويمكنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

الهدف من التعاون بين «سوق دبي المالي» و«تواصل» هو تحسين وصول البيانات ودمج بيانات السوق المباشرة، مثل أسعار الأسهم، وأحجام التداول، والمؤشرات، في تطبيق «تواصل» الشامل. سيسهم هذا الدمج الاستراتيجي بشكل كبير في تعزيز وصول المستخدمين للمعلومات الأساسية للسوق، ما يمكنهم في النهاية من اتخاذ قرارات أكثر إلماماً.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «في سوق دبي المالي، نحن ملتزمون بتعزيز نظام السوق المالية، ومستثمرو التجزئة هم في قلبه. يهدف تعاوننا مع «تواصل» إلى تحسين تجربة التداول والاستثمار من خلال توفير وصول أفضل للمستثمرين إلى المعلومات المالية المباشرة وتسهيل مشاركة السوق الأكبر. نتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذه الشراكة على مستخدمينا والمجتمع الأوسع».

من جهته قال خميس الشامسي، رئيس تطبيق «تواصل»: «نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا مع سوق دبي المالي، وهو خطوة تحويلية في جعل الأسواق المالية أكثر قابلية للوصول. مهمتنا هي كسر الحواجز وبدء عصر من الشمول، حيث تكون الأدوات المالية في متناول الجميع. يقدم تطبيقنا رحلة سهلة وودية للمستخدمين عبر العالم المالي، ما يمكن الأفراد من التنقل في الأسواق بثقة وسهولة وتوسيع خدماتنا المالية لنهج عالمي. هذا التعاون هو تعهد لتعزيز مجتمع مالي متعلم، مجهز ومستوحى لاتخاذ قرارات مستنيرة».

يوفر تطبيق «تواصل» للمستخدمين طريقة فعالة من حيث التكلفة لتتبع استثماراتهم، والاستجابة لتقلبات السوق، وتحسين استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة في تمكين المشاركين في السوق ورفع مستوى السوق المالية الأوسع.