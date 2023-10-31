أسهم أوروبا ترتفع بدعم من العقارات.. واليابانية بتعديل منحى العائد

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بقيادة أسهم العقارات والكيماويات مع تقييم المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية، في حين أثرت أرباح ضعيفة لشركة بي.بي في الربع الثالث على قطاع الطاقة.

وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة لكنه يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022.

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية في سبتمبر بسبب استمرار التضخم المرتفع، في حين نما الاقتصاد الفرنسي 0.1 في الربع الثالث.

وصعد قطاعا العقارات والكيماويات بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

لكن قطاع الطاقة كان الأسوأ أداءً بسبب انخفاض سهم بي.بي 4.2 بالمئة بعد أن جاءت أرباح الربع الثالث دون توقعات المحللين.

وهبط سهم سيمنس إنرجي 2.4 بالمئة بعد أن قالت مصادر إن الشركة تدرس بيع جزء من حصتها التي تبلغ 24 بالمئة في سيمنس المحدودة المدرجة في الهند للشركة الأم سابقاً سيمنس إيه.جي بهدف دعم الميزانية العمومية. وانخفض سهم سيمنس إيه.جي 0.2 بالمئة.





اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بعد أن عزز بنك اليابان المرونة في التحكم في منحنى العائد مع الإبقاء على سياسة التحفيز.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.53 بالمئة عند 30858.85 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.01 بالمئة.

وسجلت أسهم القطاع المالي أكبر المكاسب إذ ارتفع مؤشر شركات التأمين في بورصة طوكيو للأوراق المالية 2.65 بالمئة ليتصدر المكاسب بين 33 مؤشراً فرعياً. وصعد مؤشر القطاع المصرفي 2.21 بالمئة.

ومن شأن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ومنحنى العائد الأكثر حدة تحسين توقعات العوائد من الإقراض والاستثمار.

ودعم بنك اليابان مستثمري الأسهم من خلال جعل النقطة المرجعية لسقف عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند واحد بالمئة بدلاً من الحد الأقصى الثابت.

وأنهى المؤشر نيكاي الجلسة الصباحية منخفضاً 0.15 بالمئة بعد أن أشار تقرير لصحيفة نيكاي إلى أن البنك المركزي يدرس رفع سقف العائد. وجاء إعلان بنك اليابان في ختام فترة الراحة منتصف اليوم.

وظلت أسهم التكنولوجيا تشكل عائقاً أمام المؤشر نيكاي، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية التي تراجعت خلال الليل، كما تراجع سهم باناسونيك بسبب أرباح مخيبة للآمال.

وتسبب سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق في أكبر الخسائر للمؤشر نيكي بواقع 50 نقطة، إذ تراجع السهم 4.67 بالمئة.

وسجل سهم باناسونيك أكبر الخسائر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي حتى الآن، إذ هوى 8.91 بالمئة بعد خفض توقعات الأرباح في وحدة بطاريات السيارات الكهربائية.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 178 وتراجع 45 فيما لم يطرأ تغير يذكر على سهمين.