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الأسهم الأمريكية في نطاق ضيق في انتظار قرار الفائدة.. وشركات التكنولوجيا تتراجع

10/31/2023 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، بينما يُقيم المستثمرون أحدث مجموعة من تقارير الأرباح لقياس أداء الشركات الأمريكية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 13.15 نقطة، أو 0.03 بالمئة. وصعد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.51 نقاط، أو 0.11 بالمئة، فيما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 2.87 نقطة، أو 0.02 بالمئة.

وكان قطاع خدمات الاتصالات هو القطاع الأسوأ أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بانخفاض قدره 0.8 %.

وتراجعت أسهم نتفلكس وألفابيت وميتا كانت بنحو 1 % لكل منها.


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