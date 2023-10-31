رئيس الوزراء المصري: نجري اتصالات على كافة المستويات لحل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بغزة

رئيس الوزراء المصري: نجري اتصالات على كافة المستويات لحل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بغزة
التاريخ
10/31/2023 3:00:22 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارة لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة،
اليوم الثلاثاء، إن مصر تجري اتصالات على كافة المستويات لحل "الأزمة الإنسانية غير المسبوقة" في غزة.
وأضاف أن حل الدولتين هو الحل الشامل الذي يضمن السلام في المنطقة.
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