رئيس الوزراء المصري: نجري اتصالات على كافة المستويات لحل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بغزة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارة لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة،

اليوم الثلاثاء، إن مصر تجري اتصالات على كافة المستويات لحل "الأزمة الإنسانية غير المسبوقة" في غزة.

وأضاف أن حل الدولتين هو الحل الشامل الذي يضمن السلام في المنطقة.