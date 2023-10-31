منظمة الصحة تحذر من كارثة وشيكة على الصحة العامة في غزة



قالت منظمة الصحة العالمية اليوم "الثلاثاء" إن غزة تواجه "كارثة وشيكة على الصحة العامة" في ظل زيادة عدد سكانها والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وحذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير من خطر وفاة المدنيين كنتيجة غير مباشرة للقصف الإسرائيلي.

وقال ليندماير للصحفيين "كارثة وشيكة على الصحة العامة تلوح في الأفق مع النزوح الجماعي والاكتظاظ والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 8300 فلسطيني قُتلوا منذ أن بدأت إسرائيل ضرباتها الجوية على القطاع الذي تديره حركة حماس ردا على هجومها في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أدى لمقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 200 آخرين.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان الناس يلقون حتفهم بسبب مضاعفات أخرى غير تلك الناجمة عن القصف، قال ليندماير "يموتون بالفعل".

وحذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جيمس إلدر من خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف مع توفر خمسة بالمئة فقط من إمدادات المياه العادية.

وقال "وبالتالي وفيات الأطفال، وخاصة الرضع، بسبب الجفاف تشكل تهديدا متزايدا"، مضيفا أن الأطفال يصابون بالمرض بسبب شرب المياه المالحة.

وتابع أن نحو 940 طفلا مفقودون في غزة ويُعتقد أن بعضهم تحت الأنقاض.

وأضاف أن آخرين يعانون من الصدمة أو التوتر الشديد، ضاربا المثل بابنة أحد زملائه في اليونيسف التي تبلغ من العمر أربعة أعوام قائلا إنها بدأت تؤذي نفسها من خلال تمزيق شعرها وخدش فخذيها حتى تنزف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان في وقت سابق من اليوم "الثلاثاء" إن إمدادات المياه لجنوب غزة توقفت أمس الاثنين "لأسباب غير معروفة".

ودعا ليندماير إلى السماح بإدخال الوقود إلى غزة لتشغيل محطة تحلية المياه.

وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة وترفض السماح بإدخال إمدادات الوقود قائلة إن حماس قد تستخدمه لأغراض عسكرية.



