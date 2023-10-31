أنقذوا أطفال غزة.. متظاهرون يقطعون استجواب بلينكن وأوستن في الكونغرس

قطع متظاهرون، الثلاثاء، جلسة استجواب لوزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل، وهتفوا مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة" و"وقف إطلاق النار الآن"، مخاطبين الحضور "عار عليكم جميعاً".

ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزاً لإراقة الدماء في قطاع غزة، وكانوا يجلسون خلف كل من وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة.

ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف "أوقفوا إطلاق النار الآن".

وصرخت إحدى المحتجات "أنقذوا أطفال غزة"،"عار عليكم جميعا".

فيما اختار متظاهر آخر ارتداء سترة كتب عليها "أوقفوا تمويل الإبادة".

واضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث ريثما قامت الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب قبل 10 أيام من الكونغرس الموافقة على تخصيص أكثر من 105 مليارات دولار إضافية، بينها 14,3 مليارات توجه لإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس، مع توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية في إطار الحرب ضد الحركة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس صباح الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 8525، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلا. بينما وصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث ما يمرّ به سكان القطاع منذ بدء الحرب بأنه "أكثر من كارثي".

وتعلن إسرائيل حربا "للقضاء" على حماس ردا على الهجوم الذي نفذته الأخيرة داخل أراضيها في 7 أكتوبر، وتسبب بمقتل 1400 شخص.