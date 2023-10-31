مجزرة جديدة.. 400 بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

مع اشتداد الهجوم البري الشامل الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي اليوم، على قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط أكثر من 400 بين قتيل وجريح في

غارات إسرائيلية على مخيم جباليا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارة "استهدفت مجموعة كبيرة من المنازل بالمخيم".



وبحسب وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، تعرض المخيم "لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طناً من المتفجرات".

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا العدد، مشيرة إلى أن من بين القتلى والجرحى أطفالاً ونساء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الطيران الإسرائيلي "قصف عمارة سكنية مأهولة بالمواطنين، ما أدى إلى تدميرها، وتدمير المنازل المحيطة بها"، مشيرة إلى "نقل عدد من المصابين والقتلى إلى المستشفى الإندونيسي، وآخرين إلى مستشفى الشفاء، ومازالت أعداد كبيرة منهم تحت الركام".

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن إسرائيل "لم تنذر أصحاب المنازل بإخلائها، علما أن البنايات مكتظة بالمواطنين خاصة الأطفال والنساء".

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي حتى الآن

بشأن الغارة.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جباليا والتي نتج عنها تدمير مربع سكني كامل مكتظ بالمواطنين وفوق رؤوسهم".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 8525 شخصا من جراء القصف الإسرائيلي بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة".



وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في السابع من أكتوبر تسلل مسلحون خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا بلدات حدودية وتجمعات سكنية، مما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون.

يأتي هذا الحادث في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس.