محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتبادل سموهما ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ التحية مع الضيوف والأحاديث الأخوية الودية.. كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن إضافة إلى الجهود التنموية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات وتطلعاتها ورؤيتها الطموحة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة تنميتها وتقدمها الحضاري وتحقيق الازدهار المستدام لشعبها.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى لطيران الامارات والمجموعة، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.