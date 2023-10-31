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غوتيريش: القانون الدولي الإنساني ليس قائمة يمكن الانتقاء منها

10/31/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى حماية المدنيين المحاصرين من جراء الحرب على غزة.

وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز من جميع الأطراف.

وقال غوتيريش في بيان: "حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات.. القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها.. فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي".

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