أمريكا ترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة سترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط مهمتهم الأساسية تقديم الدعم في مجالات منها تفكيك العبوات الناسفة والاتصالات.
وقال المتحدث باسم البنتاجون البريجادير جنرال باتريك رايدر إن القوات ستنطلق من الولايات المتحدة لكنها لن تتجه إلى إسرائيل.
وأضاف "هدفها دعم جهود الردع في المنطقة وتعزيز قدرات حماية القوات الأمريكية".
وأشار إلى أن هذا الشهر شهد وقوع 27 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
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