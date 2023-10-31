أمريكا ترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة سترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط مهمتهم الأساسية تقديم الدعم في مجالات منها تفكيك العبوات الناسفة والاتصالات.

وقال المتحدث باسم البنتاجون البريجادير جنرال باتريك رايدر إن القوات ستنطلق من الولايات المتحدة لكنها لن تتجه إلى إسرائيل.

وأضاف "هدفها دعم جهود الردع في المنطقة وتعزيز قدرات حماية القوات الأمريكية".

وأشار إلى أن هذا الشهر شهد وقوع 27 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.







