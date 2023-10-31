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الديناصورات تعرضت للتعذيب قبل الانقراض

10/31/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعادت دراسة نشرت نتائجها الاثنين، الزخم إلى نظرية سابقة، مفادها أن الغبار الذي أثاره الكويكب أظلم السماء لفترة طويلة.

وقد يكون غبار السيليكا الناعم (رمل مسحوق) بقي في الغلاف الجوي مدة 15 عاماً. وكان نقص الضوء قد تسبب في انخفاض متوسط درجات الحرارة بما يصل إلى 15 درجة مئوية، بحسب الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «نيتشر جيوساينس».

وأوضح الباحث في المرصد الملكي البلجيكي أوزغور كاراتيكين المشارك في إعداد الدراسة أن النظرية القائلة إن الكبريت، وليس الغبار، ربما هو الذي غير المناخ، لقيت قبولاً واسعاً.

وتمكن فريق دولي من التعرف على جزيئات الغبار الناتجة عن اصطدام كويكب موجودة في موقع أحفوريات تانيس بولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة. ويراوح قياسها بين 0,8 و8 ميكرومتر.

ومن خلال إدخال بياناتهم في نماذج مناخية مشابهة لتلك المستخدمة اليوم، خلص الباحثون إلى أن هذا الغبار أدى دوراً أكبر بكثير مما كان مقدراً سابقاً.

ويعتقد أن جزيئات الغبار تسببت في «منع عملية التمثيل الضوئي بشكل كامل» في النباتات لمدة عام على الأقل، ما أدى إلى «انهيار كارثي» للنباتات، وفق كاراتيكين.

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