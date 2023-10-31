متظاهرون يقطعون استجواب بلينكن وأوستن بالكونغرس - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - قاطع متظاهرون، اليوم الثلاثاء، جلسة استجواب لوزيري الخارجية والدفاع الأميركيين في الكونغرس خصصت لزيادة الدعم الموجه لإسرائيل وأوكرانيا، وهتفوا مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة" و"وقف إطلاق النار الآن" في غزة.

ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بالطلاء الأحمر، رمزا إلى إراقة الدماء في غزة، وكانوا يجلسون خلف كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة.

ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف "أوقفوا إطلاق النار الآن". وصرخت إحدى المحتجات "أنقذوا أطفال غزة"، "عار عليكم جميعا"، فيما اختار متظاهر آخر ارتداء سترة كتب عليها "أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية".

واضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث ريثما قامت الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد طلب قبل 10 أيام من الكونغرس الموافقة على تخصيص أكثر من 105 مليارات دولار إضافية، بينها 14.3 مليارات توجه لدعم إسرائيل.

وطلب اثنان من كبار مستشاري بايدن من المشرعين خلال جلسة اليوم تقديم مليارات الدولارات الإضافية لتل أبيب.

واستنادا إلى أن دعم شركاء الولايات المتحدة أمر حيوي للأمن القومي، طلب بايدن 14.3 مليار دولار لإسرائيل، و9 مليارات دولار للإغاثة الإنسانية في إسرائيل وغزة و13.6 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية و4 مليارات دولار مساعدات عسكرية وتمويلا حكوميا لمواجهة جهود الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

كما طلب 61.4 مليار دولار لأوكرانيا، سيُنفق نصفها تقريبا داخل الولايات المتحدة لتجديد مخزونات الأسلحة التي استنزفها الدعم السابق لكييف.