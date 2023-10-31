الغضب يعزز الأداء والإنتاجية

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراسة جديدة عن فائدة غير متوقعة لمشاعر الغضب، التي دائماً ما كان مصاحباً لها مفهوم شائع، ‏وهو أنها تتسبب بنتائج سلبية، وخسائر كبيرة على صاحبها.‏

ووجدت أن الغضب من الممكن يشكل حافزاً قوياً، وهذا ما أثبتته تجاربها، التي توصلت إلى أن الأشخاص الغاضبين يؤدون أداء أفضل في مجموعة من المهام الصعبة، مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بالحيادية العاطفية.

وتوضح الدراسة، التي نشرت في «مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي»، كيف أجرى الباحثون في جامعة تكساس إيه آند إم تجارب، شملت أكثر من 1000 شخص، وقاموا بتحليل بيانات المسح من أكثر من 1400 شخص، ووجدوا أن الغضب يحفز الأشخاص على التصرف والمبادرة والإنتاجية.

ويشير الباحثون إلى أن أحد التفسيرات لما استخلصوه في دراستهم هو وجود صلة بين الغضب وزيادة الإصرار، إذ وجد الفريق أن أولئك الذين كانوا غاضبين قضوا وقتاً أطول في مجموعة الألعاب الصعبة.