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تلوث الهواء يسبب (باركنسون)

10/31/2023 3:00:17 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد بارو للأعصاب في ولاية أريزونا الأمريكية أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات متوسطة من تلوث الهواء لديهم خطر أكبر بنسبة 56% للإصابة بمرض باركنسون مقارنة بأولئك الذين يعيشون في مناطق ذات أدنى مستوى من تلوث الهواء.

الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، هدفت لتحديد الأنماط الوطنية والجغرافية لمرض باركنسون واختبار الارتباطات الوطنية والمنطقة المحددة مع الجسيمات الدقيقة.

وباستخدام أحدث تقنيات التحليل الجغرافي المكاني، تمكن الباحثون، لأول مرة، من تأكيد وجود ارتباط قوي على المستوى الوطني بين مرض باركنسون والجسيمات الدقيقة في الهواء داخل الولايات المتحدة.

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