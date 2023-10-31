تلوث الهواء يسبب (باركنسون)

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- Khaberni) خبرني - وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد بارو للأعصاب في ولاية أريزونا الأمريكية أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات متوسطة من تلوث الهواء لديهم خطر أكبر بنسبة 56% للإصابة بمرض باركنسون مقارنة بأولئك الذين يعيشون في مناطق ذات أدنى مستوى من تلوث الهواء.
الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، هدفت لتحديد الأنماط الوطنية والجغرافية لمرض باركنسون واختبار الارتباطات الوطنية والمنطقة المحددة مع الجسيمات الدقيقة.
وباستخدام أحدث تقنيات التحليل الجغرافي المكاني، تمكن الباحثون، لأول مرة، من تأكيد وجود ارتباط قوي على المستوى الوطني بين مرض باركنسون والجسيمات الدقيقة في الهواء داخل الولايات المتحدة.
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