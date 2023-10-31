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مشعل: من يراهن أن الاحتلال الإسرائيلي حليف مخطئ وواهم

10/31/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج ، خالد مشعل:
نحن اليوم لا ندافع عن الأقصى وفلسطين فقط، بل ندافع عن وجودنا، ومن يراهن أن الاحتلال الإسرائيلي حليف فهو مخطئ وواهم.

وتابع مساء اليوم الثلاثاء، "نثمّن مواقف الدول العربيّة الداعمة للشعب الفلسطينيّ ونطالبها بالمزيد،
وهذه لحظة الحقيقة واليقظة بالدفاع عن مصلحة الأمّة وأن نتكاتف لنحارب الاحتلال".

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