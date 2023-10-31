مشعل: من يراهن أن الاحتلال الإسرائيلي حليف مخطئ وواهم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج ، خالد مشعل:
نحن اليوم لا ندافع عن الأقصى وفلسطين فقط، بل ندافع عن وجودنا، ومن يراهن أن الاحتلال الإسرائيلي حليف فهو مخطئ وواهم.
وتابع مساء اليوم الثلاثاء، "نثمّن مواقف الدول العربيّة الداعمة للشعب الفلسطينيّ ونطالبها بالمزيد،
وهذه لحظة الحقيقة واليقظة بالدفاع عن مصلحة الأمّة وأن نتكاتف لنحارب الاحتلال".
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