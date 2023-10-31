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البيت الأبيض: 66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال 24 ساعة

10/31/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Youm7) أكد البيت الأبيض ، أن هناك 66 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى.

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.







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