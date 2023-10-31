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متحدث باسم الحكومة: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تعطي رسائل واضحة وصريحة

10/31/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Youm7) قال المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء لسيناء كانت ستتم قبل ذلك، ولكن تزامنت مع الأحداث الجارية في غزة، مؤكدا أنها تعطى رسائل واضحة وصريحة، عن وضع سيناء بالنسبة لمصر.



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن سيناء ليست مجرد صحراء، وليست جزء منفصل عن مصر، بل سيناء في قلب مشروع التنمية المصرية، مشددا على أن الرئيس كان له نظرة حكيمة وثاقبة وعميقة منذ عام 2014، ونحن نواجه موجة إرهاب عاتية، حيث أطلق الرئيس المشروع القومي لتنمية سيناء بالتوازى مع مكافحة الإرهاب، فالأمن لا يتحقق إلا بالتنمية.



وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم استعراض ما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية من خلال كلمة رئيس الوزراء، والمخطط المقبل في المرحلة الثانية لتنمية سيناء، بتدشين خطة التطوير الاستراتيجي التي تكم مشروع التنمية في سيناء.



وأوضح أن المخاطر كانت تأتي من الجبهة الشرقية لمصر على مدار تاريخها، من سيناء، حيث تعرضت لتهميش تنموي لفترة طويلة، إلا أنه منذ 2014 كان هناك برنامج قوي وطموح وواسع النطاق ويشمل العديد من المحاور، من سكنية وتنمية عمرانية ورعاية صحية وبنية تحتية، والمرحلة الأولى كانت المرحلة الصعبة، وهي البنية التحتية الأساسية، والذي كان بالتزامن مع مكافحة الإرهاب.
















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