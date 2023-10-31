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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد النزاع فى غزة

10/31/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد النزاع في غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.


وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في
قطاع غزة ، ارتفاع محصلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مربع سكني بمُخيم "جباليا" شمال شرقي قطاع غزة إلى 400 شهيد وجريح، كتقدير أولي.


وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن" قوات الاحتلال قصف المُخيم بستة قنابل تزن الواحدة منها طنًا من المُتفجرات".







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