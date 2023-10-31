الأردن يدين العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا

MENAFN - Youm7) حملت السلطات في الأردن إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير في مخيم جباليا، حيث أدانت العدوان الإسرائيلي الذى استهدف مخيم جباليا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في

قطاع غزة ، ارتفاع محصلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مربع سكني بمُخيم "جباليا" شمال شرقي قطاع غزة إلى 400 شهيد وجريح، كتقدير أولي.

وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن "قوات الاحتلال قصف المُخيم بستة قنابل تزن الواحدة منها طنًا من المُتفجرات".