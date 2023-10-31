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محافظ القاهرة يوجه بالإزالة الفورية لأى مخالفة بناء

10/31/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Youm7) عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومسئولى المتغييرات المكانية بالمحافظة والأملاك ومديرية الزراعة لمتابعة التقرير اليومى لحالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.



يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.



وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الاجتماع على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن.



وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها والإزالة الفورية لأي تعدى ، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.



وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه.



وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.



وشدد محافظ القاهرة على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات والمرور الميدانى على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية في المهد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.












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