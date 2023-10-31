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محافظ القاهرة: لن تتهاون فى إزالة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية

10/31/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Youm7) أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذ قرار ازالة على تعدى بالقطعة رقم 7166 بالحى السادس، وتنفيذ قرار ازالة على تعدى بالقطعة رقم 5684 بالحي الرابع بالمقطم .

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان من ازالة حالتى تعدى على أراضى زراعية بشارع السلام من الشارع الجديد الملاءة بعزبة الوالدة، وأرض الإصلاح الزراعي بزمام جمعية حلوان عزبة الوالدة .

وأزالت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل أعمدة مخالفة بالعقار 39 المقسى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







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