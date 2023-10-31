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عودة المياه تدريجياً لمنطقة فيصل بعد إصلاح خط طرد محطة صرف صحى الطالبية

10/31/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لمناطق: "فيصل ومتفرعاته، الطالبية، الطوابق، كفر طهرمس" فور الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد قطر 1500 مم والخاص بمحطة صرف صحي الطالبية.



هذا وأعلنت الشركة في بيان سابق لها عن تعرض خط طرد محطة صرف صحي الطالبية للكسر نتيجة أعمال توسعة طريق المنشية بفيصل، الأمر الذي أدى إلى توقف المحطة وقطع المياه، إلى أن تم نهو أعمال الإصلاح وتشغيل المحطة وعودة المياه.












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