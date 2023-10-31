عودة المياه تدريجياً لمنطقة فيصل بعد إصلاح خط طرد محطة صرف صحى الطالبية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لمناطق: "فيصل ومتفرعاته، الطالبية، الطوابق، كفر طهرمس" فور الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد قطر 1500 مم والخاص بمحطة صرف صحي الطالبية.
هذا وأعلنت الشركة في بيان سابق لها عن تعرض خط طرد محطة صرف صحي الطالبية للكسر نتيجة أعمال توسعة طريق المنشية بفيصل، الأمر الذي أدى إلى توقف المحطة وقطع المياه، إلى أن تم نهو أعمال الإصلاح وتشغيل المحطة وعودة المياه.
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