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أبناء وزير الخارجية الأمريكى يدعمون أوكرانيا فى احتفال الهالوين.. صور

10/31/2023 2:30:54 PM
(MENAFN- Youm7) شارك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الحفل السنوي للبيت الأبيض في واشنطن، ‏بمناسبة عيد "الهالوين"، بحضور أطفاله والذين حرصوا على دعم أوكرانيا من خلال أزيائهم.
فحرص نجل أنتوني بلينكن على ارتداء الزي الذي اعتاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الظهور به منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية، بينما ارتدت ابنته زيا بألوان العلم الأوكراني.

أبناء بلينكن
بلينكن










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