أبناء وزير الخارجية الأمريكى يدعمون أوكرانيا فى احتفال الهالوين.. صور

(MENAFN
- Youm7) شارك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الحفل السنوي للبيت الأبيض في واشنطن، بمناسبة عيد "الهالوين"، بحضور أطفاله والذين حرصوا على دعم أوكرانيا من خلال أزيائهم.
فحرص نجل أنتوني بلينكن على ارتداء الزي الذي اعتاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الظهور به منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية، بينما ارتدت ابنته زيا بألوان العلم الأوكراني.
أبناء بلينكن
بلينكن
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