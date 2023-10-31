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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين خلال اشتباكات فى قطاع غزة

10/31/2023 2:30:54 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده خلال الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان صحفي أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الجنديين ينتميان إلى وحدة الاستطلاع في لواء المُشاة "جيفعاتي"، مشيرا إلى أن جنديين آخرين أُصيبا بجروح خطيرة.







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