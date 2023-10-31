جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين خلال اشتباكات فى قطاع غزة
التاريخ
10/31/2023 2:30:54 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده خلال الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.
وذكر جيش الاحتلال، في بيان صحفي أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الجنديين ينتميان إلى وحدة الاستطلاع في لواء المُشاة "جيفعاتي"، مشيرا إلى أن جنديين آخرين أُصيبا بجروح خطيرة.
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