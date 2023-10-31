وزارة الدفاع الروسية: تدمير مسرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق مقاطعة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وذكرت الوزارة -في بيان- أنه "في 31 أكتوبر، وفي حوالي الساعة 4:00 مساء بتوقيت موسكو (1:00 بتوقيت جرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على منشآت في الأراضي الروسية "، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.



وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة أوكرانية دون طيار فوق منطقة بريانسك.