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الشرطة اليابانية تعتقل المشتبه به في إطلاق النار على مستشفى قرب طوكيو

10/31/2023 2:30:54 PM
(MENAFN- Youm7) تمكنت الشرطة اليابانية من اعتقال مشتبه به مسلح تحصن داخل مكتب بريد في محافظة "سايتاما"، قرب العاصمة طوكيو، حيث كان يحتجز رهينتين.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الشرطة تمكنت من اقتحام المبنى واعتقال المشتبه به.

فيما أكدت السلطات اليابانية أن الرهينتين لم تصابا بأذى.


وتُعتقد الشرطة أن المشتبه به (البالغ من العمر 86 عامًا) هو نفس الشخص المتورط في حادث إطلاق النار الذي وقع على مستشفى قريب وأسفر عن إصابة شخصين.


وحدث إطلاق النار في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي لليابان) على مستشفى في مدينة "تودا". وقالت الشرطة إنه تم إطلاق أعيرة نارية من مسدس على المستشفى من الشارع.


وأصيب طبيب ومريض بجروح ليست خطيرة، ثم لاذ المشتبه به بالفرار من موقع الحادث وتحصن داخل مكتب بريد يبعد أقل من كيلومترين عن المستشفى.


وخرجت إحدى الرهينتين من مكتب البريد بعد حوالي 5 ساعات تقريبًا من بدء الحادث، ثم اقتحمت الشرطة المبنى بعد 3 ساعات واعتقلت المشتبه به.


كما تجري الشرطة التحقيق في حادث آخر تعتقد أنه مرتبط بهذا الحادث، حيث اندلع حريق في مبنى سكني يبعد كيلومترًا واحدًا عن المستشفى قبل دقائق من وقوع إطلاق النار. إذ تعتقد الشرطة أن المشتبه به كان يعيش في أحد الشقق السكنية بالمبنى.







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