الزمالك يضع التجديد لـ شيكابالا على رأس أولوياته

MENAFN - Youm7) يضع مسئولو نادى الزمالك التجديد لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم القلعة البيضاء على رأس الأولويات لقوة تأثيره مع الفريق خلال المباريات الماضية رغم تقدم عمره كما أنه أحد الركائز والعناصر الأساسية التى لا غنى عنها في تشكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

ويؤمن مسئولو نادى الزمالك بأهمية وجود شيكابال مع

الفريق الأبيض فn الفترة القادمة باعتباره القائد الذى بإمكانه لم شمل الفريق،وإعادته إلى المسار الصحيح بعد الهزة التي تعرض لها على مستوى النتائج مؤخراً.

ويرحب الأباتشى بتجديد عقده مع القلعة البيضاء خاصة أن يعتبر

نادى الزمالك بيته الذى تربى فيه وله الفضل عليه،حيث من المقرر أن تشهد الأيام القادمة تطوراً جديداً في هذا الملف من خلال عقد جلسة مع الفهد الأسمر للاتفاق على مدة العقد الجديد.

فى سياق متصل بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي

الزمالك ، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو،

في تجهيز تقرير شامل عن الفريق لتقديمه إلى مجلس الإدارة ، خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس الإدارة جلسة مع الجهاز الفني للفريق ، لمناقشة التقرير، والذى من المقرر أن يتضمن تقييم اللاعبين، ومدى التزامهم سواء في التدريبات أو بتعليمات الجهاز الفني



كما أنه من المنتظر أن يتم مناقشة مدير الكرة في التفاصيل الخاصة بالمستحقات المالية للاعبين و كذلك إن كان تم توقيع عقوبات مالية أو خصومات على بعض اللاعبين .

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة التعديلات المقترحة للائحة القديمة الخاصة بلاعبى الفريق من ثواب وعقاب ومكافآت مالية وعقوبات فنية وإدارية.