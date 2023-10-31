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2 ديسمبر موعد الجمعية العمومية للكيك بوكسينج.. مناقشة 11 بندا

10/31/2023 2:30:50 PM
(MENAFN- Youm7)
يعقد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، اجتماع الجمعية العمومية العامة للاتحاد يوم السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل 2023 في مقر اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة 11 بندا يخص العملية التنظيمية داخل الاتحاد.



ويناقش مجلس إدارة الاتحاد على 11 بندا من أبرزهم التصديق على محضر الاجتماع السابق والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية 2023.



وتبحث الجمعية العمومية للاتحاد المصري للكيك بوكسينج على اعتماد خطط النشاط للموسم الرياضي 2023/2024 مع اعتماد استحداث لجان جديدة داخل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، كما يتم الترشح للمناصب الشاغرة داخل الاتحاد.



وتناقش الجمعية العمومية أيضا اعتماد تقرير مراقب الحسابات والميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتعين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته مع عرض خطة النشاط للموسم الجديد 2023/2024 واعتماد الموازنة الجديدة للموسم الرياضي الجديد.












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