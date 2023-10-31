عمر الأيوبى يكتب: رهان طارق مصطفى فى تكرار التجربة المغربية

MENAFN - Youm7) تعاقد مسئولو نادى البنك الاهلى مع طارق مصطفى لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى خلفا لليونانى بابافاسيليو في مهمة صعبة لإنقاذ الفريق مبكرا بعد نتائج سيئة حيث خسر 5 مباريات متتالية في انطلاقة الدورى.

القرار بالاستعانة بطارق مصطفى جاء وفقا لرؤية واضحة ومنطقية من إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار، لان نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق له خبرات كبيرة ونجاحات فى مثل الظروف التى يعيشها فريق البنك الأهلى، حيث حقق نجاح كبير مع فريق أوليمبيك اسفى المغربى

العام الماضى بعدما انتشل الفريق المغربى من الهبوط وقاده للمركز السابع بعدما كان يقبع فى القاع وتفوق على كبار المغرب الرجاء والوداد والجيش .

المهمة صعبة لان البنك الأهلى بدون رصيد من النقاط فخسر كل مبارياته بالدورى واحرز لاعبوه 3 أهداف فقط ودخل مرماه 10 أهداف ، ويبدأ طارق مصطفى مشواره بمواجهة قوية يوم الاحد المقبل عندما يصطدم بالمصرى البورسعيدى في الجولة السادسة للدورى والوقت ضيق لفعل اى شيء ولكن الظروف ستخدم الجهاز الفني الجديد فى توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخب الوطنى، وسيكون أمام طارق ورفاقه فرصة تصحيح الأوضاع لمدة شهر

تقريبا حيث يعود للعب يوم 1 ديسمبر بمواجهة سيراميكا كليوباترا وبعدها الاسماعيلى والجونة.

طارق مصطفى يستطيع تكرار التجربة المغربية في البنك الاهلى والظروف والعوامل للنجاح متوفرة ، بخلاف الإمكانيات المالية والإدارة العقلانية ، هناك قماشة اللاعبين المتميزة بوجود عدد كبير من النجوم والخبرات في صفوف الفريق أبرزهم محمد أبو جبل وأيمن اشرف وإبراهيم حسن وسعيدو سيمبورى وكريم بامبو و أسامة فيصل وأحمد النادرى وقاعود وغيرهم الذين يحتاجون فقط للتركيز والعمل الفني المناسب

للتعبير عن قدراتهم وتعويض مافاتهم .

