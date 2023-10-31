الرياضيون يشيدون بمؤتمر رئيس الوزراء في العريش محافظة سيناء.. ويؤكدون: رسالة للعالم كله

MENAFN - Youm7) حظى مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، بإهتمام عدد كبير من الرياضييون .

أكد عبد الظاهر السقا، نجم المنتخب الوطني السابق على تأييده التام لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها تصفية القضية على حساب مصر.

وقال السقا فى تصريحات لـ "اليوم السابع": أؤكد تأييدنا التام لموقف القيادة السياسية فى القضية الفلسطينية، والحمد لله على وجود الرئيس السيسي في تلك الفترة لأنه يعرف جيداً كيف تدار الأمور، ومصر لن تفرط فى شبر من سيناء ولا أى شبر من أرضها.

أضاف: زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء اليوم تؤكد على موقف الدولة المصرية، ورفضها التام لتصفية القضية الفلسطينية، نرحب دائماً بكل إخواننا العرب على أرض مصر الجميع مرحب به ولكن ليس على حساب تصفية القضية الفلسطينية.





أكمل: الغبى هو من يعتقد أنه الأذكى دائماً، الأمور أصبحت واضحة والفلسطينيون مثل المصريين أيضاً يرفضون تصفية قضيتهم ومتمسكون بأرضهم.

كما يرى يرى حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية أن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء،رسالة للعالم بأهمية المنطقة و مكانتها فى قلوب جموع الشعب المصرى .

أما ياسر رضوان نجم الأهلى السابق يرى أن هذا المؤتمر يؤكد أهمية أرض الفيروز و إن سيناء من أفضل المواقع التي تحظى بإهتمام الدولة المصرية و تخطيط تطويرها بدأ منذ فترة طويلة .

و أكد رضوان على أهمية المنطقة بالكامل وبداية المشروعات والأعمال داخل المنطقة سواء من بنية تحتية أو إنشاءات جديدة.





كما أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش ان عقد مصطفى مدبولى إلى مؤتمر رئيس الوزراء بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، خطوة كبيرة ورسالة هامة.وقال بسيونى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن زيارة مدبولى لسيناء تطمئن الجميع أن أرض مصر تحت القيادة ، و لا يستطيع أحد أن يقترب منها ، مضيفا أن إقامة المؤتمر في العريش رسالة للشعب المصرى أيضا أن سيناء محل اهتمام الدولة وقياداتها .

و قال حسنى فى تصريح لـ اليوم السابع، أن هذا المؤتمر يؤكد مكانة سيناء التى يعلم الجميه أهميتها الدينية و السياحية و على كافة المستويات و القطاعات .

فيما يرى عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح، أن مؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمدينة العريش ،رسالة مهمة وقوية تأكيدا على إستمرار تطوير المنطقة.

وقال الحسينى فى تصريح لـ اليوم السابع، إن هذا المؤتمر يؤكد أن سيناء فى بؤرة اهتمام الدولة المصرية وأن مشروعات تنمية سيناء مستمرة مهما حدث وما يحدث لن يعرقل تطوير سيناء، مشيرا إلى أن إتحاد السلاح بصدد زيارة إلى سيناء من أجل العمل على توسيع قاعدة اللعبة فى المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح

مؤتمر رئيس الوزراء أن الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت أهمية كبرى فى سبيل تطوير سيناء، على كافة المستويات والقطاعات المختلفة، وذلك فى سبيل إتاحة الخدمات لأهالى سيناء، وجاء من ضمن مشروعات الدولة فى سيناء الاهتمام بمنظومة الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سيناء شهدت مشروعات في الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء (منفذ وجاري تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.

أضاف مصطفى مدبولي، خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بالعريش: "وفق خطة التطوير الاستراتيجي التي ستنفذها الدولة المصرية في سيناء، وسوف تصبح محافظة شمال سيناء من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء وعلى أعلى مستوى وفق التخطيط والتنفيذ الذي سيتم على هذه الأرض".



