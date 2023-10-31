إمام عاشور يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة صن داونز

(MENAFN
- Youm7)
شارك إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى في مران فريقه المقام حاليا على ستاد مختار التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباريات المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، وبذلك يصبح أمام عاشور جاهزا لقيادة خط وسط الأهلي في مباراته المرتقبة أمام صن داونز غدا.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.
وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.
وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.
وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.
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