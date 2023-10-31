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إمام عاشور يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة صن داونز

10/31/2023 2:30:50 PM
(MENAFN- Youm7)
شارك إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى في مران فريقه المقام حاليا على ستاد مختار التتش، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباريات المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، وبذلك يصبح أمام عاشور جاهزا لقيادة خط وسط الأهلي في مباراته المرتقبة أمام صن داونز غدا.





ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.



وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.



وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.












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