استشاري كويتي: الكويت تزخر بالخبرات الواسعة في مجال جراحات المسالك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 10 (كونا) -- قال استشاري كويتي في جراحة المسالك اليوم الثلاثاء إن دولة الكويت أمست محط أنظار واهتمام على صعيد جراحات المسالك نظرا لما تزخر به من خبرات وتجارب واسعة في هذا المجال.
جاء ذلك في تصريح للاختصاصي في أمراض الذكورة وصحة الرجل الدكتور دليم الهاجري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في أعمال المؤتمر المصري الدولي ال57 لجراحات (المسالك البولية) المنعقد بالقاهرة.
واضاف الدكتور الهاجري ان الكويت تتبوأ مكانة علمية وطبية رفيعة المستوى في المنطقة العربية في مجال العمليات الجراحية وعلاج المسالك مؤكدا انها باتت وجهة طبية وعلمية لجميع الأطباء في هذا المجال.
وذكر ان الدعوة للمشاركة في المؤتمر ال57 جاءت لعرض الخبرة والتجربة الكويتية في مجال جراحات العقم والذكورة وذلك بناء على طلب من اللجنة العليا واللجنة العلمية للمؤتمر.
ولفت إلى مشاركة أكثر من 20 خبيرا عالميا يمثلون أهم المراكز الطبية العالمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا ودول أخرى إلى جانب دولة الكويت في هذا المؤتمر وذلك لعرض تجاربهم وخبراتهم في هذا التخصص.
واوضح أنه ألقى أمام المشاركين بالمؤتمر الذي يستمر أربعة أيام محاضرة عن دور (الجراحات الميكروسكوبية في معالجة مرضى عقم الرجال والطرق الحديثة المرتبطة بها).
وأعرب الهاجري عن تقديره للدعم والاهتمام غير المحدود من وزارة الصحة الكويتية وقياداتها لاسيما في مجال جراحة المسالك البولية مؤكدا حرصه على العمل مع زملائه من أجل رفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية في دولة الكويت.
وكشف الدكتور الهاجري عن ان الكويت ستستضيف في نوفمبر المقبل المؤتمر السنوي العربي ال20 بالتزامن مع المؤتمر السنوي الكويتي ال16 في جراحة المسالك البولية متوقعا مشاركة واسعة من الاطباء المتخصصين في هذا المجال من الوطن العربي والعديد من دول العالم.
ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 900 طبيب مصري أكثر من 100 بحث علمي وطبي في مجال جراحات المسالك تم تقديمها للمؤتمر للوقوف على كل ما هو جديد في هذا التخصص الطبي.
ويعتبر هذا النوع من المؤتمرات هو الأكثر حضورا في منطقتي الشرق الاوسط وافريقيا لمناقشة آخر ما توصلت اليه الأبحاث العلمية المتعلقة بجراحات المسالك البولية وطرق التعليم الطبي المستمر وورش العمل التدريبية للأطباء تحت التدريب وتبادل الخبرات ما بين الأطباء على مستوى العالم. (النهاية)
م م / ن س ع
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