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استشاري كويتي: الكويت تزخر بالخبرات الواسعة في مجال جراحات المسالك

10/31/2023 2:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 10 (كونا) -- قال استشاري كويتي في جراحة المسالك اليوم الثلاثاء إن دولة الكويت أمست محط أنظار واهتمام على صعيد جراحات المسالك نظرا لما تزخر به من خبرات وتجارب واسعة في هذا المجال.
جاء ذلك في تصريح للاختصاصي في أمراض الذكورة وصحة الرجل الدكتور دليم الهاجري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في أعمال المؤتمر المصري الدولي ال57 لجراحات (المسالك البولية) المنعقد بالقاهرة.
واضاف الدكتور الهاجري ان الكويت تتبوأ مكانة علمية وطبية رفيعة المستوى في المنطقة العربية في مجال العمليات الجراحية وعلاج المسالك مؤكدا انها باتت وجهة طبية وعلمية لجميع الأطباء في هذا المجال.
وذكر ان الدعوة للمشاركة في المؤتمر ال57 جاءت لعرض الخبرة والتجربة الكويتية في مجال جراحات العقم والذكورة وذلك بناء على طلب من اللجنة العليا واللجنة العلمية للمؤتمر.
ولفت إلى مشاركة أكثر من 20 خبيرا عالميا يمثلون أهم المراكز الطبية العالمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا ودول أخرى إلى جانب دولة الكويت في هذا المؤتمر وذلك لعرض تجاربهم وخبراتهم في هذا التخصص.
واوضح أنه ألقى أمام المشاركين بالمؤتمر الذي يستمر أربعة أيام محاضرة عن دور (الجراحات الميكروسكوبية في معالجة مرضى عقم الرجال والطرق الحديثة المرتبطة بها).
وأعرب الهاجري عن تقديره للدعم والاهتمام غير المحدود من وزارة الصحة الكويتية وقياداتها لاسيما في مجال جراحة المسالك البولية مؤكدا حرصه على العمل مع زملائه من أجل رفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية في دولة الكويت.
وكشف الدكتور الهاجري عن ان الكويت ستستضيف في نوفمبر المقبل المؤتمر السنوي العربي ال20 بالتزامن مع المؤتمر السنوي الكويتي ال16 في جراحة المسالك البولية متوقعا مشاركة واسعة من الاطباء المتخصصين في هذا المجال من الوطن العربي والعديد من دول العالم.
ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 900 طبيب مصري أكثر من 100 بحث علمي وطبي في مجال جراحات المسالك تم تقديمها للمؤتمر للوقوف على كل ما هو جديد في هذا التخصص الطبي.
ويعتبر هذا النوع من المؤتمرات هو الأكثر حضورا في منطقتي الشرق الاوسط وافريقيا لمناقشة آخر ما توصلت اليه الأبحاث العلمية المتعلقة بجراحات المسالك البولية وطرق التعليم الطبي المستمر وورش العمل التدريبية للأطباء تحت التدريب وتبادل الخبرات ما بين الأطباء على مستوى العالم. (النهاية)

م م / ن س ع



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