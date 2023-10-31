تركيا والإمارات تهدفان إلى رفع التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 31 - 10 (كونا) -- أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الثلاثاء عزم بلاده والإمارات رفع التبادل التجاري بينهما إلى 25 مليار دولار خلال "وقت قصير" متوقعا أن يبلغ 15 مليارا على الأقل في نهاية العام الحالي.
وقال بولاط في كلمة أمام اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بحضور وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي ستعزز زيادة حجم التبادل الثنائي.
وأضاف أن الإمارات أحد "أهم" الشركاء التجاريين لتركيا من منطقة الخليج العربي مبينا أهمية الاجتماع الحالي بدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين أنقرة وأبو ظبي نحو آفاق أوسع.
وحول أهم تفاصيل بروتوكول اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة ذكر أنها تشمل العديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارة الثنائية والاستثمار والمقاولات والجمارك والتعاون في البلدان الأخرى والتحول الأخضر.
من جانبه قال الزيودي في كلمة مماثلة إن بلاده ترى في تركيا شريكا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا "مهما للغاية" مشيرا إلى أنها أحد أفضل عشرة شركاء تجاريين للإمارات بموجب أرقام التجارة الخارجية بين البلدين التي تظهر تقدما "إيجابيا".
وأضاف أن حجم التجارة غير النفطية واصل ارتفاعه ليبلغ 18 مليار دولار العام الماضي لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا بلغ 7ر8 مليارات دولار عام 2021.
من ناحيته قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك في كلمته إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات والاجتماع الاقتصادي الحالي "سيضيفان إلى العلاقات التجارية الثنائية أبعادا جديدة".
بدوره قال الممثل الخاص للإمارات في تركيا سلطان المنصوري إن مسار الشراكة التركي - الإماراتي الممتد إلى 50 عاما تحول إلى "شراكة استراتيجية" مشيرا إلى أن بلاده تستهدف استثمارا خارجيا في تركيا يصل إلى 50 مليار دولار في مجالات مختلفة. (النهاية)
ط ا / م ج ب
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