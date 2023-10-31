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تركيا والإمارات تهدفان إلى رفع التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار

10/31/2023 2:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 31 - 10 (كونا) -- أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الثلاثاء عزم بلاده والإمارات رفع التبادل التجاري بينهما إلى 25 مليار دولار خلال "وقت قصير" متوقعا أن يبلغ 15 مليارا على الأقل في نهاية العام الحالي.
وقال بولاط في كلمة أمام اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بحضور وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي ستعزز زيادة حجم التبادل الثنائي.
وأضاف أن الإمارات أحد "أهم" الشركاء التجاريين لتركيا من منطقة الخليج العربي مبينا أهمية الاجتماع الحالي بدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين أنقرة وأبو ظبي نحو آفاق أوسع.
وحول أهم تفاصيل بروتوكول اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة ذكر أنها تشمل العديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارة الثنائية والاستثمار والمقاولات والجمارك والتعاون في البلدان الأخرى والتحول الأخضر.
من جانبه قال الزيودي في كلمة مماثلة إن بلاده ترى في تركيا شريكا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا "مهما للغاية" مشيرا إلى أنها أحد أفضل عشرة شركاء تجاريين للإمارات بموجب أرقام التجارة الخارجية بين البلدين التي تظهر تقدما "إيجابيا".
وأضاف أن حجم التجارة غير النفطية واصل ارتفاعه ليبلغ 18 مليار دولار العام الماضي لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا بلغ 7ر8 مليارات دولار عام 2021.
من ناحيته قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك في كلمته إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات والاجتماع الاقتصادي الحالي "سيضيفان إلى العلاقات التجارية الثنائية أبعادا جديدة".
بدوره قال الممثل الخاص للإمارات في تركيا سلطان المنصوري إن مسار الشراكة التركي - الإماراتي الممتد إلى 50 عاما تحول إلى "شراكة استراتيجية" مشيرا إلى أن بلاده تستهدف استثمارا خارجيا في تركيا يصل إلى 50 مليار دولار في مجالات مختلفة. (النهاية)

ط ا / م ج ب


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