Tuesday, 31 October 2023 10:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حفظة القرآن الكريم يواصلون المنافسة بالتصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده ال26

10/31/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني (حدث مصور) الكويت - 31 - 10 (كونا) -- وسط أجواء إيمانية يواصل المشاركون في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده اليوم الثلاثاء منافساتهم لنيل لقب دورتها ال26 التي تقام برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وشهدت التصفيات النهائية في ثالث أيامها مشاركة أكثر من 340 متسابقا من فئة الذكور في غرف اللجان التحكيمية المكونة من 15 لجنة.
وتحرص إدارة المسابقة على تغطية فروع المسابقة بجميع فئاتها العمرية من الذكور والاناث وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. (النهاية) ع ظ / أ م ح

MENAFN31102023000071011013ID1107347889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث