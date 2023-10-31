حفظة القرآن الكريم يواصلون المنافسة بالتصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده ال26

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- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني (حدث مصور) الكويت - 31 - 10 (كونا) -- وسط أجواء إيمانية يواصل المشاركون في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده اليوم الثلاثاء منافساتهم لنيل لقب دورتها ال26 التي تقام برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وشهدت التصفيات النهائية في ثالث أيامها مشاركة أكثر من 340 متسابقا من فئة الذكور في غرف اللجان التحكيمية المكونة من 15 لجنة.
وتحرص إدارة المسابقة على تغطية فروع المسابقة بجميع فئاتها العمرية من الذكور والاناث وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. (النهاية) ع ظ / أ م ح
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