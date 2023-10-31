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الأردن يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جباليا) في قطاع غزة

10/31/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 31 - 10 (كونا) -- دانت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء "بأشد العبارات" عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جباليا) في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء محملة الاحتلال المسؤولية عن هذا التطور الخطير.
وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في بيان رفض وإدانة بلاده الشديدين لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة مؤكدا ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.
وشدد القضاة على أن استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي وعبثيتها والاجتياح البري للقطاع والحصار المفروض على قطاع غزة يمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة وجريمة حرب يدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية.
وقال إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات غير المسؤولة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لن تحقق الأمن للإحتلال.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وسط مخيم (جباليا) وسط تقديرات بسقوط نحو 400 فلسطيني ما بين شهيد وجريح. (النهاية)

ع م ن / م م ج




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