الأردن يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جباليا) في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 31 - 10 (كونا) -- دانت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء "بأشد العبارات" عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (جباليا) في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء محملة الاحتلال المسؤولية عن هذا التطور الخطير.
وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في بيان رفض وإدانة بلاده الشديدين لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة مؤكدا ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.
وشدد القضاة على أن استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي وعبثيتها والاجتياح البري للقطاع والحصار المفروض على قطاع غزة يمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة وجريمة حرب يدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية.
وقال إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات غير المسؤولة التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لن تحقق الأمن للإحتلال.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وسط مخيم (جباليا) وسط تقديرات بسقوط نحو 400 فلسطيني ما بين شهيد وجريح. (النهاية)
ع م ن / م م ج
MENAFN31102023000071011013ID1107347888
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