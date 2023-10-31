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الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال في مخيم (جباليا)

10/31/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 31 - 10 (كونا)-- دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم (جباليا) بقطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن الاحتلال ارتكب مجزرة بعد تدمير مربع سكني كامل مكتظ بالمواطنين وفوق رؤوسهم ما أدى وفقا لاحصائيات أولية إلى سقوط 400 شهيد وجريح بمن فيهم أطفال ونساء.
وأضافت أن المشاهد الموثقة للمجزرة تقشعر لها الأبدان وتتم على سمع وبصر العالم وبحجة "الدفاع عن النفس".
ودمرت طائرات الحرب الإسرائيلية حيا كاملا في مخيم (جباليا) بعد أن قصفته بالصواريخ ما أوقع مئات الشهداء والجرحى.
وذكرت مصادر محلية في القطاع أن غالبية الشهداء في القصف الذي استهدف المخيم من الأطفال والنساء. (النهاية)

ن ق / وا ب / م م ج




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