الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال في مخيم (جباليا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 31 - 10 (كونا)-- دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم (جباليا) بقطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن الاحتلال ارتكب مجزرة بعد تدمير مربع سكني كامل مكتظ بالمواطنين وفوق رؤوسهم ما أدى وفقا لاحصائيات أولية إلى سقوط 400 شهيد وجريح بمن فيهم أطفال ونساء.
وأضافت أن المشاهد الموثقة للمجزرة تقشعر لها الأبدان وتتم على سمع وبصر العالم وبحجة "الدفاع عن النفس".
ودمرت طائرات الحرب الإسرائيلية حيا كاملا في مخيم (جباليا) بعد أن قصفته بالصواريخ ما أوقع مئات الشهداء والجرحى.
وذكرت مصادر محلية في القطاع أن غالبية الشهداء في القصف الذي استهدف المخيم من الأطفال والنساء. (النهاية)
ن ق / وا ب / م م ج
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