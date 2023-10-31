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أمين عام الجامعة العربية ومسؤولة أممية يؤكدان أهمية إطلاق الرؤية العربية 2045 للتنمية المستدامة

10/31/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 10 (كونا) -- أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) رولا دشتي أهمية بلورة الرؤية العربية 2045 لدفع العمل العربي المشترك وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الثلاثاء ان أبو الغيط أعرب خلال لقائه دشتي عن تقديره للتعاون المثمر القائم بين الجامعة و(إسكوا).
وأضاف البيان أن اللقاء تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة الوضع في قطاع غزة وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة اقتصادية واجتماعية وإنسانية على الشعب الفلسطيني والحاجة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من تلك التداعيات.
وأشاد أبو الغيط وفقا للبيان بالتقرير الذي أعدته (إسكوا) بشأن فلسطين تحت عنوان (الحرب على غزة تداعيات مدمرة غير مسبوقة) داعيا إلى بذل كافة الجهود التي من شأنها تخفيف آثار الحرب وتحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين.
واقترح أبو الغيط تعزيز التعاون المشترك بهدف وضع تصور تنموي اجتماعي انساني للوضع في فلسطين يتم العمل على تنفيذه فور سماح الظروف بذلك.
وفي هذا الصدد حذر الجانبان من خطورة استمرار الحرب على غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة والسلم العالمي.
من جانبها أشارت دشتي إلى تطلعها لإطلاق الرؤية العربية بشكل رسمي في أقرب فرصة ممكنة معربة عن رغبة (إسكوا) في عقد الدورة الوزارية لمجلسها بمقر الجامعة العربية في 18 ديسمبر المقبل والذي سيتم خلاله إطلاق الرؤية العربية 2045. (النهاية)

م ف م / ع ف ف / ر س




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