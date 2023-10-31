أمين عام الجامعة العربية ومسؤولة أممية يؤكدان أهمية إطلاق الرؤية العربية 2045 للتنمية المستدامة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 10 (كونا) -- أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) رولا دشتي أهمية بلورة الرؤية العربية 2045 لدفع العمل العربي المشترك وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وذكرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الثلاثاء ان أبو الغيط أعرب خلال لقائه دشتي عن تقديره للتعاون المثمر القائم بين الجامعة و(إسكوا).
وأضاف البيان أن اللقاء تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة الوضع في قطاع غزة وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة اقتصادية واجتماعية وإنسانية على الشعب الفلسطيني والحاجة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من تلك التداعيات.
وأشاد أبو الغيط وفقا للبيان بالتقرير الذي أعدته (إسكوا) بشأن فلسطين تحت عنوان (الحرب على غزة تداعيات مدمرة غير مسبوقة) داعيا إلى بذل كافة الجهود التي من شأنها تخفيف آثار الحرب وتحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين.
واقترح أبو الغيط تعزيز التعاون المشترك بهدف وضع تصور تنموي اجتماعي انساني للوضع في فلسطين يتم العمل على تنفيذه فور سماح الظروف بذلك.
وفي هذا الصدد حذر الجانبان من خطورة استمرار الحرب على غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة والسلم العالمي.
من جانبها أشارت دشتي إلى تطلعها لإطلاق الرؤية العربية بشكل رسمي في أقرب فرصة ممكنة معربة عن رغبة (إسكوا) في عقد الدورة الوزارية لمجلسها بمقر الجامعة العربية في 18 ديسمبر المقبل والذي سيتم خلاله إطلاق الرؤية العربية 2045. (النهاية)
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