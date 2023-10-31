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مصر تدين بأشد العبارات الإستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لمخيم (جباليا)

10/31/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 10 (كونا) -- دانت مصر "بأشد العبارات" اليوم الثلاثاء "الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني" الذي طال مربعا سكنيا بمخيم (جباليا) في قطاع غزة مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقا للتقديرات الأولية.
واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ذلك انتهاكا صارخا جديدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يزيد من الأزمة الراهنة تعقيدا وينذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.
وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل ودون أي اكتراث بالأرواح التي تزهق وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.
ودعت جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة والوقف الفوري لها واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
ودمرت طائرات الحرب الإسرائيلية حيا كاملا في مخيم (جباليا) بعد أن قصفته بالصواريخ ما أوقع مئات الشهداء والجرحى. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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