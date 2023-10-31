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محتجون داعمون لغزة يقاطعون كلمة لوزير الخارجية الأمريكي في الكونغرس

10/31/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 10 (كونا) -- قاطع محتجون رافضون لقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة اليوم الثلاثاء كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي.
وخلال البث المباشر للجلسة ردد المحتجون شعارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية. وقف إطلاق النار الآن. أنقذوا أطفال غزة" واضطر الوزير للتوقف عن الكلام لفترة قصيرة ثم استأنف كلمته أمام لجنة المخصصات.
وتشهد الولايات المتحدة موجة من المظاهرات في مختلف ولايات ومدن البلاد تضامنا مع غزة ورفضا للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق سكان القطاع المحاصر.
ولا تزال الإدارة الأمريكية تشدد على أنها لا تؤيد حاليا وقف إطلاق النار في غزة لكنها تدعم هدنة إنسانية مؤقتة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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