محتجون داعمون لغزة يقاطعون كلمة لوزير الخارجية الأمريكي في الكونغرس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 10 (كونا) -- قاطع محتجون رافضون لقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة اليوم الثلاثاء كلمة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي.
وخلال البث المباشر للجلسة ردد المحتجون شعارات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية. وقف إطلاق النار الآن. أنقذوا أطفال غزة" واضطر الوزير للتوقف عن الكلام لفترة قصيرة ثم استأنف كلمته أمام لجنة المخصصات.
وتشهد الولايات المتحدة موجة من المظاهرات في مختلف ولايات ومدن البلاد تضامنا مع غزة ورفضا للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق سكان القطاع المحاصر.
ولا تزال الإدارة الأمريكية تشدد على أنها لا تؤيد حاليا وقف إطلاق النار في غزة لكنها تدعم هدنة إنسانية مؤقتة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. (النهاية)
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