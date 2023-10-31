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الرئاسة الفلسطينية: عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه يشجعه على ارتكاب المزيد

10/31/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 31 - 10 (كونا)-- قالت الرئاسة الفلسطينية إن عدم محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ومجازرهم بحق الشعب الفلسطيني هو الذي يشجعهم على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء "على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفا حقيقيا تجاه وقف العدوان والمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وآخرها المجزرة التي ارتكبت في مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة والتي أوقعت مئات الشهداء والجرحى".
وحملت المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز مشددة "على أن كل هذه الجرائم والمجازر بحق شعبنا لن تجعله يركع أو يستسلم أو يرفع الراية البيضاء بل ستزيده تمسكا بحقوقه المشروعة وإصرارا على دحر هذا الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".
ودعت الرئاسة الفلسطينية في بيانها "جماهير شعبنا إلى الوحدة ورص الصفوف ونبذ الفتنة لمجابهة هذه التحديات المصيرية التي تعصف بقضيتنا وشعبنا".
كما دعت أحرار العالم إلى إعلاء صوتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع مطالبة بتوفير الحماية الدولية "لشعبنا فورا".
وحيت الرئاسة الفلسطينيين في كل مكان الذين يتصدون بصدورهم العارية لآلة البطش والقتل الإسرائيلية وتحديدا في قطاع غزة الذين رفضوا التهجير وصمدوا وثبتوا إفشالا لمشروع تصفية القضية الفلسطينية.
وفي أحدث فصول العنف التي حاكتها آلة البطش الإسرائيلية دمرت طائرات الاحتلال اليوم حيا كاملا في مخيم (جباليا) بعد أن قصفته بالصواريخ ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقا للتقديرات الأولية.
ويشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية أدت إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وبحسب أحدث الاحصاءات الصادرة عن السلطات الصحية الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8525 شهيدا وأكثر من 21543 جريحا. (النهاية)

ن ق / م م ج




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