الشرطة الفرنسية تطلق النار على امرأة بعد أن هددت بتفجير نفسها

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 31 - 10 (كونا) -- أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء النار على امرأة في محطة قطار بعد أن وجهت تهديدات بتفجير نفسها.
ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن الشرطة الفرنسية القول إنهم تلقوا بلاغات من قبل العديد من مستخدمي قطار (ار اي ار سي) بوجود امرأة تطلق تهديدات "بتفجير نفسها" وتم توقيفها في محطة (مكتبة فرانسوا ميتران) في العاصمة الفرنسية باريس.
واكدت الشرطة انه تم إخلاء المحطة حيث لم تمتثل المرأة للأوامر مما أدى إلى فتح قوات الأمن النار عليها حيث أصيبت في بطنها وتم إجلائها.
وقال مكتب المدعي العام في باريس إن المرأة هددت بتفجير نفسها وبعد المسح لم يتم العثور على أي متفجرات.
ومن جهته قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران في مؤتمر صحفي إن الحالة النفسية للمرأة كانت "محل شك" وقد أدينت بالفعل بتوجيه تهديدات.
وجاءت هذه الحادثة في ظل حالة من التوتر تشهدها البلاد بسبب الأحداث في قطاع غزة بالاضافة إلى مقتل مدرس وإصابة اثنين آخرين في عملية طعن بالسكين في مدرسة شمالي فرنسا في 13 اكتوبر الجاري.(النهاية)
م ع / ف ا س
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