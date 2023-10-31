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الشرطة الفرنسية تطلق النار على امرأة بعد أن هددت بتفجير نفسها

10/31/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 31 - 10 (كونا) -- أطلقت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء النار على امرأة في محطة قطار بعد أن وجهت تهديدات بتفجير نفسها.
ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن الشرطة الفرنسية القول إنهم تلقوا بلاغات من قبل العديد من مستخدمي قطار (ار اي ار سي) بوجود امرأة تطلق تهديدات "بتفجير نفسها" وتم توقيفها في محطة (مكتبة فرانسوا ميتران) في العاصمة الفرنسية باريس.
واكدت الشرطة انه تم إخلاء المحطة حيث لم تمتثل المرأة للأوامر مما أدى إلى فتح قوات الأمن النار عليها حيث أصيبت في بطنها وتم إجلائها.
وقال مكتب المدعي العام في باريس إن المرأة هددت بتفجير نفسها وبعد المسح لم يتم العثور على أي متفجرات.
ومن جهته قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران في مؤتمر صحفي إن الحالة النفسية للمرأة كانت "محل شك" وقد أدينت بالفعل بتوجيه تهديدات.
وجاءت هذه الحادثة في ظل حالة من التوتر تشهدها البلاد بسبب الأحداث في قطاع غزة بالاضافة إلى مقتل مدرس وإصابة اثنين آخرين في عملية طعن بالسكين في مدرسة شمالي فرنسا في 13 اكتوبر الجاري.(النهاية)

م ع / ف ا س



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