مؤتمر ختامي في الحصن لمشروع تفعيل دور الجامعات المدنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 31 تشرين الأول (بترا)- أقيمت في كلية الحصن الجامعية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع تفعيل دور الجامعات المدنية المدعوم من الاتحاد الأوروبي.
وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات، الدكتور زكريا القضاة، خلال المؤتمر، بحضور عميد الكلية الدكتور بشار عماري وممثلي قطاعات حكومية وخاصة وأكاديميين وباحثين، أهمية العمل التشاركي مع الجامعات العربية والدولية، مؤكدا دعم الجامعة المستمر لكل الباحثين وتحفيزهم للاشتراك بالمشاريع الدولية التي تعود بالنفع على الجامعة والمجتمع المحلي.
وأشار مدير مكتب برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ممثل الاتحاد الأوروبي، الدكتور عصمت كرادشة، إلى حجم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لغايات نجاح أهداف المشروع، داعيا جميع الباحثين إلى تقديم مقترحاتهم حسب الأولويات التي سيطرحها البرنامج نهاية تشرين الثاني المقبل.
بدوره، عرض مدير المشروع، الدكتور ربحي دعامسة، شرحا مفصلا عن المشروع وأهدافه والمنجزات التي تم تحقيقها خلال فترة العمل في المشروع البالغة 38 شهراً ، لافتا الى إتمام إنشاء مختبر بحثي في كلية الحصن الجامعية بقيمة 150 الف يورو.
واستعرض، الدكتور نورس شطناوي، نتائج الدراسة التي قام بها فريق المشروع بالتعاون مع جامعة اليرموك حول عملية حفظ التراث والآثار في مناطق مختلفة في الأردن.
كما تحدثت المهندسة مها الأقرع، من المركز الوطني للبحث والتطوير، عن دور المركز في تقديم الدعم للباحثين، مشيرة إلى نتائج عمل المركز في المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.
-- (بترا)
أ غ/ب ع/ ه ح
31/10/2023 21:11:36
MENAFN31102023000117011021ID1107347874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.