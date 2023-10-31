مؤتمر ختامي في الحصن لمشروع تفعيل دور الجامعات المدنية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 31 تشرين الأول (بترا)- أقيمت في كلية الحصن الجامعية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع تفعيل دور الجامعات المدنية المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات، الدكتور زكريا القضاة، خلال المؤتمر، بحضور عميد الكلية الدكتور بشار عماري وممثلي قطاعات حكومية وخاصة وأكاديميين وباحثين، أهمية العمل التشاركي مع الجامعات العربية والدولية، مؤكدا دعم الجامعة المستمر لكل الباحثين وتحفيزهم للاشتراك بالمشاريع الدولية التي تعود بالنفع على الجامعة والمجتمع المحلي.

وأشار مدير مكتب برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ممثل الاتحاد الأوروبي، الدكتور عصمت كرادشة، إلى حجم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لغايات نجاح أهداف المشروع، داعيا جميع الباحثين إلى تقديم مقترحاتهم حسب الأولويات التي سيطرحها البرنامج نهاية تشرين الثاني المقبل.

بدوره، عرض مدير المشروع، الدكتور ربحي دعامسة، شرحا مفصلا عن المشروع وأهدافه والمنجزات التي تم تحقيقها خلال فترة العمل في المشروع البالغة 38 شهراً ، لافتا الى إتمام إنشاء مختبر بحثي في كلية الحصن الجامعية بقيمة 150 الف يورو.

واستعرض، الدكتور نورس شطناوي، نتائج الدراسة التي قام بها فريق المشروع بالتعاون مع جامعة اليرموك حول عملية حفظ التراث والآثار في مناطق مختلفة في الأردن.

كما تحدثت المهندسة مها الأقرع، من المركز الوطني للبحث والتطوير، عن دور المركز في تقديم الدعم للباحثين، مشيرة إلى نتائج عمل المركز في المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.

-- (بترا)

أ غ/ب ع/ ه ح

31/10/2023 21:11:36