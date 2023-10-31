مسيرات حاشدة بالضفة الغربية تنديداً بمجزرة مخيم جباليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 31 تشرين الأول (بترا)- انطلقت مسيرات جماهيرية غاضبة وحاشدة، مساء اليوم الثلاثاء، في مدن الخليل ورام الله ونابلس وجنين وغيرها من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة تنديدا بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجابت المسيرات التي دعت لها الفصائل الوطنية والإسلامية والتي ضمت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني شوارع المدن، منددين بجرائم الاحتلال والإبادة الجماعية التي ينفذها في قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا غزة.
وندد المشاركون خلال هذه المسيرات بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له أبناء شعب فلسطين من مجازر وإبادة جماعية في غزة، مطالبين جميع أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني "الذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل الاحتلال".
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
31/10/2023 21:09:13
MENAFN31102023000117011021ID1107347873
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