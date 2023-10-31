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مسيرات حاشدة بالضفة الغربية تنديداً بمجزرة مخيم جباليا

10/31/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 31 تشرين الأول (بترا)- انطلقت مسيرات جماهيرية غاضبة وحاشدة، مساء اليوم الثلاثاء، في مدن الخليل ورام الله ونابلس وجنين وغيرها من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة تنديدا بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجابت المسيرات التي دعت لها الفصائل الوطنية والإسلامية والتي ضمت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني شوارع المدن، منددين بجرائم الاحتلال والإبادة الجماعية التي ينفذها في قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا غزة.
وندد المشاركون خلال هذه المسيرات بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له أبناء شعب فلسطين من مجازر وإبادة جماعية في غزة، مطالبين جميع أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني "الذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل الاحتلال".
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
31/10/2023 21:09:13

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