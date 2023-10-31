فريق حرثا يفوز على البتراء بكأس الأردن لكرة اليد للسيدات

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- فاز فريق حرثا على فريق البتراء بنتيجة 37-12 في المباراة التي جرت اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد في نصف نهائي كأس الأردن لكرة اليد للسيدات. وبهذا الفوز تأهل حرثا إلى المباراة النهائية التي تقام يوم 18 تشرين الثاني، ليلتقي الفائز من مباراة فريقي عمان والفجر. --(بترا) خ خ/ب ع/ ع ط 31/10/2023 21:02:59

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