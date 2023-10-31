فريق حرثا يفوز على البتراء بكأس الأردن لكرة اليد للسيدات

فريق حرثا يفوز على البتراء بكأس الأردن لكرة اليد للسيدات
التاريخ
10/31/2023 2:30:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- فاز فريق حرثا على فريق البتراء بنتيجة 37-12 في المباراة التي جرت اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد في نصف نهائي كأس الأردن لكرة اليد للسيدات.
وبهذا الفوز تأهل حرثا إلى المباراة النهائية التي تقام يوم 18 تشرين الثاني، ليلتقي الفائز من مباراة فريقي عمان والفجر.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
31/10/2023 21:02:59
MENAFN31102023000117011021ID1107347872
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