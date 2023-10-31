الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال بمخيم جباليا بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 31 تشرين الأول (بترا)- أكدت الرئاسة الفلسطينية أن على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفا حقيقيا تجاه وقف العدوان والمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها المجزرة التي ارتكبت في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن عدم محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ومجازرهم بحق شعبنا هو الذي يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وحملت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز، مشددة على أن كل هذه الجرائم والمجازر بحق شعب فلسطين لن تجعله يركع أو يستسلم أو يرفع الراية البيضاء بل ستزيده تمسكا بحقوقه المشروعة وإصرارا على دحر هذا الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

ودعت الرئاسة، جماهير الشعب الفلسطيني، إلى الوحدة ورص الصفوف ونبذ الفتنة لمجابهة هذه التحديات المصيرية التي تعصف بقضيتنا وشعبنا، داعية أحرار العالم إلى إعلاء صوتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق شعبنا على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وطالبت الرئاسة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورا.

وحيت الرئاسة أبناء شعبنا في كل مكان الذين يتصدون بصدورهم العارية لآلة البطش والقتل الإسرائيلية وتحديدا في قطاع غزة الذين رفضوا التهجير وصمدوا وثبتوا إفشالا لمشروع تصفية القضية الفلسطينية.

--(بترا)

م ف/ب ع/ ع ط

31/10/2023 21:01:33