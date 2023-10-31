غوتيريش يعبر عن قلقه على سكان غزة ويدعو لوقف إطلاق النار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 31 تشرين الأول (بترا)- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم، عن شعوره "بقلق بالغ إزاء تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى في غزة.

وأشار غوتيريش في بيان صحفي صدر باسمه، قبل قصف إسرائيل لمخيم جباليا اليوم الثلاثاء، الى أن قلقه يشمل "توسيع العمليات البرية التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي مصحوبة بغارات جوية مكثفة، واستمرار إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل من غزة".

وقال غوتيريش "لقد تحمل المدنيون وطأة القتال الحالي منذ البداية مشددا، على "إن حماية المدنيين من كلا الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات".

وقال غوتيريش الذي أدان هجمات السابع من تشرين الأول بالاسم "إنني أدين قتل المدنيين في غزة وأشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بأن ثلثي القتلى هم من النساء والأطفال".

لكن الإدانة لم تشمل عبارة "إسرائيل أو طيرانها الحربي" وعندما سٌئل الناطق الإعلامي باسم غوتيريش عن السبب "قال إنها مسؤولية الصحفيين الإشارة الى ذلك".

الى ذلك، نعى غوتيريش "زملاء الأمم المتحدة الذين قتلوا بشكل مأساوي في قصف غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إن قلبي يخرج إلى عائلات زملائنا الذين فقدوا حياتهم أثناء الخدمة" مشددا على أن "القانون الدولي الإنساني يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها، إنها ليست قائمة انتقائية ولا يمكن تطبيقها بشكل انتقائي".

وقال انه و"مع فقدان الكثير من الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية، فإن هذا التصعيد لا يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة الهائلة للمدنيين، مشيرا الى "أن مستوى المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة حتى هذه اللحظة غير كاف على الإطلاق ولا يتناسب مع احتياجات الناس في غزة، ما يؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية".

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق بشكل مستمر وآمن وعلى نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الكارثة التي تتكشف في غزة.

كما أعرب عن شعوره "بقلق عميق إزاء خطر حدوث تصعيد خطير خارج نطاق غزة وحث "جميع القادة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب اندلاع حريق أوسع نطاقا".

--(بترا)

م د/ب ع/ ع ط

31/10/2023 20:36:54