الكويت: حرب إسرائيل على غزة تجاوزت القوانين الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 تشرين الأول (بترا)- قال ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوزت القوانين الدولية، مطالبا بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وبحسب وكالة كونا الكويتية، أكد ولي العهد الكويتي، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مطالبا بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وشدد على "تأييد دولة الكويت كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية".
وأعرب عن "استنكار الكويت اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار، ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية".
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
31/10/2023 20:12:32
MENAFN31102023000117011021ID1107347869
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