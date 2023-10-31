الكويت: حرب إسرائيل على غزة تجاوزت القوانين الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا)- قال ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، إن الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوزت القوانين الدولية، مطالبا بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وبحسب وكالة كونا الكويتية، أكد ولي العهد الكويتي، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مطالبا بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشدد على "تأييد دولة الكويت كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية".

وأعرب عن "استنكار الكويت اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار، ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية".

--(بترا)

رصد / ف ق/ ع ط

31/10/2023 20:12:32