وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس بلواء الكورة

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إربد31 تشرين الأول (بترا)- شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة طالبات مدرسة جديتا الثانوية للبنات، فعاليات الطابور الصباحي في مستهل جولة تفقدية قام بها اليوم الثلاثاء، على عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الكورة.

وتفقد المحافظة، 12 مدرسة ثانوية وأساسية ومختلطة في اللواء واطلع على واقع البرنامج الوطني للتدخّلات العلاجية ومبادرة "لمدرستي أنتمي" و التقى بالطلبة من مختلف المراحل التعليمية، وطلاب الثانوية العامة موجهاً لهم بعض الإرشادات حول برنامج التعليم المهني (BTEC).

واستمع الوزير المحافظة، خلال الجولة، لملاحظات واستفسارات الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة وأبناء المجتمع المحلي، مؤكدًا سعي الوزارة لاستحداث مدارس جديدة، وبناء إضافات صفية وعمل الصيانة اللازمة للمدارس لسد الاحتياجات المطلوبة في ضوء الواقع والتخلص من الأبنية المستأجرة لمعالجة مشكلة اكتظاظ الطلبة في الغرف الصفية لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، وتلبية احتياجات المناطق وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.

وأبدى المحافظة، خلال لقائه الطلبة في الغرف الصفية إعجابه بمستوى تحصيلهم وحرص الإدارة التربوية والعاملين على توفير التسهيلات والعمل بروح الفريق، لخدمة العملية التربوية، لافتاً أنه سيتم دراسة كافة الطلبات التي تقدم بها مديرو المدارس والمجتمع المحلي التي تتعلق بأعمال الصيانة وتأهيل بعض المباني التراثية وإنشاء إضافات صفية.

ودعا الى أهمية توفير الإمكانات الداعمة والميسرة للطلبة من ذوي الإعاقة لتسهيل إدماجهم وانخراطهم في المجتمع، ليكونوا أفراداً منتجين ومشاركين في تنمية مجتمعهم.

وزار وزير التربية، قسم الإشراف التربوي في مديرية تربية الكورة، واطلع على مطالب المشرفين والمشرفات التربويين، وتفقد مسرح قسم النشاطات التربوية في مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية المختلطة، وأوعز لعمل الصيانة اللازمة للمسرح لتحديثه للاستفادة منه لنشاطات وفعاليات المديرية.

وفي ختام الجولة التفقدية اجتمع المحافظة مع مدير التربية والتعليم للواء الكورة الدكتور جهاد الروابدة، ورؤساء الأقسام، ونائب لواء الكورة محمد تيسير بني ياسين، وعضو اللامركزية الدكتور أحمد مقدادي، ورئيس مجلس التطوير التربوي طارق الفقيه واستمع لملاحظاتهم، مؤكدا أنه سيتم دراستها والعمل بما يخدم صالح الطلاب.

بدوره ثمن الروابدة بنهج العمل الميداني، للوزارة للإطلاع على واقع العملية التعليمية ومتابعة سيره والذي تأتي هذه الزيارة في إطاره.

--(بترا)

ا ح/ب ع/ ع ط

31/10/2023 20:00:03