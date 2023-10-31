الأمانة العامة للجامعة العربية تسلم ردّها لقلم العدل الدولية بشأن فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 31 تشرين الأول (بترا)- سلمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، في القضية التي تنظرها بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.
وكانت الأمانة العامة سلّمت مُرافعتها المكتوبة في تموز الماضي، وفقاً للإجراءات المُتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام للجامعة العربية.
وتضمّنت المرافعة الأدلّة والحيثيات لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جامعة الدول العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قررت عقد جلسات الاستماع في القضية بدءاً من تاريخ 19/2/2024.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
31/10/2023 19:25:53
MENAFN31102023000117011021ID1107347865
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