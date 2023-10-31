الأمانة العامة للجامعة العربية تسلم ردّها لقلم العدل الدولية بشأن فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 31 تشرين الأول (بترا)- سلمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، في القضية التي تنظرها بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن استمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.

وكانت الأمانة العامة سلّمت مُرافعتها المكتوبة في تموز الماضي، وفقاً للإجراءات المُتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام للجامعة العربية.

وتضمّنت المرافعة الأدلّة والحيثيات لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جامعة الدول العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قررت عقد جلسات الاستماع في القضية بدءاً من تاريخ 19/2/2024.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ ع ط

31/10/2023 19:25:53