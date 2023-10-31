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مقتل جندييْن إسرائيلييْن في اشتباكات شمال غزة

10/31/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 31 تشرين أول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من جنوده خلال توغل بري على تخوم قطاع غزة.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين من وحدة النخبة "سييرت جفعاتي" قتلا صباح اليوم الثلاثاء في شمال غزة، كما أصيب آخران بجروح خطيرة
--(بترا)
م خ/ ن ح / ع ط
31/10/2023 19:15:55

MENAFN31102023000117011021ID1107347864

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