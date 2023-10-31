مقتل جندييْن إسرائيلييْن في اشتباكات شمال غزة

القدس المحتلة 31 تشرين أول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل اثنين من جنوده خلال توغل بري على تخوم قطاع غزة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن جنديين من وحدة النخبة "سييرت جفعاتي" قتلا صباح اليوم الثلاثاء في شمال غزة، كما أصيب آخران بجروح خطيرة --(بترا) م خ/ ن ح / ع ط 31/10/2023 19:15:55

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.